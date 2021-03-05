Bitlis’te şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu." dedi.