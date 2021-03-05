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Bitlis’te şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Bitlis’te şehit düşen Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş 'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının 'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün 'na ait tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral 'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin 'in ilçesi 'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu." dedi.

"BABAMIN YANINA GÖMÜN"

"Babası çok önceden vefat etmiş." diyen Akyüz, "Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.

"BEYNİMİZDEN VURULMUŞA DÖNDÜK"

de "Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu.

ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.

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