Şehit Korgeneral Osman Erbaş o FETÖ'cü komutan için vur emri çıkarmıştı
Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığı ortaya çıktı. Açıklamalarda bulunan şehit Korgeneral Erbaş'ın ablası, "Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun" dedi.
Türkiye akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberiyle yasa boğuldu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklanmıştı. Şehit Korgeneral Erbaş'ın FETÖ'cü komutan Soysal için vur emri verdiği öğrenildi.
ONLAR ASKER DEĞİL KATİL!
Korgeneral Erbaş'ın şehit olduğu duyulur duyulmaz akıllara 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki geldi.
Osman Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı.
BU SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.
Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmişti.
"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."
FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN VUR EMRİ VERDİ
Öte yandan 24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığını hatırlattı.
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı'nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.
ABLASI KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 askerden Korgeneral Osman Erbaş'ın memleketi Yozgat'a ateş düştü. Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Vatanı için çalıştı. Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.
Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş'ın acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı. Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu.
Şehit Erbaş'ın doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa, ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti" diye konuştu.