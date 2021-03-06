Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de ikinci normalleşme sürecinin ilk hafta sonu kısıtlaması için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz sene başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının yeni normalleşme ile devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Kısıtlamalar bazı illerde kaldırılırken, bazı illerde devam ediyor. Peki, bugün yasak var mı? 6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hafta sonu yasağı ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

6 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.

Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.