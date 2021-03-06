Bugün yasak var mı? 6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hafta sonu yasağı ne zaman başlıyor?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından bugün kısıtlama olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonu kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hafta sonu yasağı ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de ikinci normalleşme sürecinin ilk hafta sonu kısıtlaması için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz sene başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının yeni normalleşme ile devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Kısıtlamalar bazı illerde kaldırılırken, bazı illerde devam ediyor. Peki, bugün yasak var mı? 6 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hafta sonu yasağı ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
6 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.
Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?
Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
NERELER AÇIK OLACAK?
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.
Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise devam edecek. Bu illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma saatleri şu şekilde:
65 yaş üstü: 10.00-14.00
20 yaş altı: 14.00-18.00