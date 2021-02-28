CHP'li seçmen topladığı çöpleri ne yaptı?





Baksanıza, İstanbul'un dört bir yanındaki sokaklardan, caddelerden çöp tepeleri görüntüleri geliyor...

Yok, henüz dağ olmamışlar, şimdilik tepeler. Sağ olsun CHP'li seçmen büyümelerine müsaade etmiyor.

Nasıl mı?

Kendilerinin doldurduğu çöp tenekelerini temizleyerek, silip süpürüp pırıl pırıl yaparak... El örgüsü dantel çöplük örtüler de yarına öbür güne yetişir herhalde.

Ancak, vatandaşların çöp tenekesinden tekrar poşete aldıkları atıkları ne yapmış olabileceklerini düşününce biraz kafamız karışıyor... Tekrar evlerine mi götürdüler, sitelerinin bahçesine mi gömdüler, yoksa arabalarına atıp belediyenin çöplüğüne mi taşıdılar?