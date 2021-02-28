CHP'li seçmen topladığı çöpleri ne yaptı?
İstanbul'da CHP belediyelerinin olduğu semtlerdeki çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi. Havanın ısınmasıyla birlikte kötü koku yayıldı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugün köşesinde "Seçmenin mıntıka temizliğine çıkanı mı makbuldür, çöpünü toplayabilecek olanı seçeni mi?" başlıklı yazısıyla bu konuya değindi.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde CHP'li belediyelerde yaşanan grev ve sonrasında oluşan çöp dağlarıyla ilgili bir yazıyı kaleme aldı.
Melih Altınok'un "Seçmenin mıntıka temizliğine çıkanı mı makbuldür, çöpünü toplayabilecek olanı seçeni mi?" başlıklı yazısı şu şekilde:
Suların akmadığı, kentin içindeki çöp dağlarında sıkışan metan gazının patlayıp 27 can aldığı İstanbul'un 90'larda kaldığını sanıyorduk.
Aradan geçen 30 yılda bu sorunlar hâl yoluna koyuldu, hep böyle gidecek diye düşünüyorduk.
Artık standart bu, kim gelirse gelsin değişmez diyorduk.
Meğer fazla gevşemişiz.
Baksanıza, İstanbul'un dört bir yanındaki sokaklardan, caddelerden çöp tepeleri görüntüleri geliyor...
Yok, henüz dağ olmamışlar, şimdilik tepeler. Sağ olsun CHP'li seçmen büyümelerine müsaade etmiyor.
Nasıl mı?
Kendilerinin doldurduğu çöp tenekelerini temizleyerek, silip süpürüp pırıl pırıl yaparak... El örgüsü dantel çöplük örtüler de yarına öbür güne yetişir herhalde.
Ancak, vatandaşların çöp tenekesinden tekrar poşete aldıkları atıkları ne yapmış olabileceklerini düşününce biraz kafamız karışıyor... Tekrar evlerine mi götürdüler, sitelerinin bahçesine mi gömdüler, yoksa arabalarına atıp belediyenin çöplüğüne mi taşıdılar?
Öyle ya çöp bu. Bir kerelik iş değil ki.
Şaka yapmıyorum.
Hatta bir belediye başkanı, çöp tenekelerini temizleyen hemşerilerine, "Maltepe'de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye sesleniyordu.
Bu trajikomik sahnelerin, partilerindeki "en ufak yanlışı" eleştiren AK Parti seçmenine örnek olması gerektiğini söyleyenlere de şaşırıyorum.
Tavrını beğenmediği polise "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" diye çıkışırken, çöp toplaması için oyun yanında vergi de verdiği siyasetçi işini yapamayınca "Olsun annem" demek...
İşini savsaklayan siyasetçilerin sırtını, "Yaptırmıyorlar canım. Üzerlerinde göz var. Biz razıyız, çöpümüzü de kendimiz toplarız" diye tapışlamak örnek bir seçmen refleksi mi?
Bu tavır, seçmene, siyasetçiye, ülkeye ne kazandırır?
Bence rasyonel olan seçmenin önce kendisini, oyu karşılığında aldığı hizmetin kalitesini gözetmesi.
Böylece yönetmeye talip olanlar arasındaki rekabet seviye atlar. Sonuçta ülke kazanır.
Ha gündelik hayatınızın konforuyla değil siyasi hırsınızın tatminiyle teselli buluyorsanız... Seçmenden beklentiniz, "Partim neylerse güzel eyler" diyerek nizami tavır alan iyi askerler olmalarıysa o başka tabii...
O zaman başlıktaki sorumu unutabilirsiniz. Mıntıka temizliğine devam.