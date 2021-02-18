CHP'li Kadıköy Belediyesi işçileri grevde: Çöp dağları yükseliyor! Halkın kabusu oldu

"TALEPLERİMİZDE EŞİT ADIM ATMALIYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.