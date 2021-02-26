ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da açık söylemem lazım, askerin devreye girerek burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Mesele, bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek hale gelmiştir.

KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ

Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Pazartesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne Ana muhalefet ne İBB anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.