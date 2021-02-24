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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Fezlekeler Meclis'te

Son dakika haberi... Başkanı : "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Fezlekeler Meclis'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

Son dakika: HDPli 9 vekil hakkında fezleke! TBMM Başkanı Şentoptan flaş açıklama SON DAKİKA: HDP'Lİ 9 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE! TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

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