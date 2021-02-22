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Son dakika: HDP'li 9 vekil hakkında fezleke! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... 'li 9 vekil hakkında fezleke ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı , "Meclis'e şu ana kadar ulaşmış fezleke yok" dedi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: HDP'li 9 vekil hakkında fezleke! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HDP'li 9 vekil hakkında fezleke ile ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'e şu ana kadar ulaşmış fezleke yok" dedi.

ÖZLEM ZENGİN'E SOSYAL MEDYADA HAKARET

Şentop, "Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin.

Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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