Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Fezlekeler Meclis'te

Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.