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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Fezlekeler Meclis'te
Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.