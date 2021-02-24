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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Fezlekeler Meclis'te

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Giriş: 24.02.2021 13:44
Güncelleme:24.02.2021 13:52
Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentoptan flaş açıklamalar: Fezlekeler Mecliste SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: FEZLEKELER MECLİS'TE
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