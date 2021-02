Bayram Şenocak AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde "veda" mesajı

"BANA GÜVENİP GENÇ YAŞTA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ LAYIK GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



Şenocak, "Hepimiz insanız beşeriz. Elbette siyasetin çılgın temposu içinde zaman zaman eksikliklerimiz olmuştur. Kırdıklarımız, gücendirdiklerimiz, ihmal ettiklerimiz olmuştur. Ben hepinizden helallik istiyorum. Benim size en küçük bir hakkım geçmişse helali hoş olsun. Ve diyorum ki; biz birlikte İstanbul'uz. Bu davanın bir neferi olarak her zaman ve her yerde kardeşlerimle birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi biz kılan en önemli değer vefadır. Vefası olmayanın hiçbir şeyi yok demektir. Bu nedenle vefayı bir an bile unutmadan yürüyeceğiz. İnşallah 2023'te bir dünya lideri olan Genel Başkanımızı bir kere daha hep birlikte Türkiye'nin Başkanı seçeceğiz. Bunu yaparken, kasetli kayyumları ve onların Türkiye'ye düşman muhalefet anlayışlarını da tarihin siyasi çöplüğüne atacağız. Bu duygu ve düşünceler içinde başta, İstanbul Teşkilatı olarak her zaman yanımızda olmuş, büyük liderliği ve engin tecrübesiyle her zaman bize güç, destek ve ilham vermiş Genel Başkanımız, Başkan mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bana güvenip genç yaşta İl Başkanlığı görevini layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya'nın açılışı gibi hiçbir zaman unutamayacağım ve her zaman eşsiz bir hatıra olarak saklayacağım nice güzelliği birlikte yaşadığımız için şükranlarımı sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Genel Başkan Yardımcılarımızdan Bakanlarımıza, Milletvekillerimizden İl Yürütme ve Yönetim Kurullarımıza, Kadın Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve İlçe Yönetimlerimize, Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetimlerimize kadar, beraber çalıştığımız, birlikte nice geceleri uykusuz geçirdiğimiz, nice unutamayacağımız güzel hatıralar biriktirdiğimiz tüm kardeşlerime gönül dolusu teşekkür ediyorum. Son olarak bu yoğun tempo içinde her zaman yanımda olmuş, her zaman fedakârlık yapmış eşime ve aileme teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

