Bayram Şenocak AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde "veda" mesajı

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Bayram Şenocak kongrede yaptığı konuşmasında, "Bizim için her kongre yeni bir başlangıç, yeni bir sevinç, yeni bir şölendir. Ben de bugün 3 yıldır büyük bir sorumlulukla taşıdığım AK Parti İstanbul İl Başkanlığ�� bayrağını, büyük bir onurla devrediyorum. AK Parti'ye gönül vermiş her bir kardeşim yürekten inanır ki; dünyadaki hiçbir makam, AK Parti çatısı altında, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmaktan, daha değerli olamaz. Mevkiler, makamlar geçicidir ama bizim sevdamız, pazara kadar değil mezara kadar sürecek bir sevdadır. Siyasette bizim için her yer, her makam bir mücadele sahasıdır. Bu bir gönül yolculuğu bir kalp ittifakıdır. Hani bir laf vardır; okul sadece dört duvarı olan bir yer değildir. Öğrenmek isteyene her yer okuldur. Bir öğrenci bir öğretmen yeter. Siyaset de bizim için aynen böyle. Her yer bir mücadele sahası. Bunun için de, AK Parti davasına ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat duyan bir yürek yeter. Nasıl kritik bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Türkiye'nin şahlanışını durdurmak isteyen yabancı güç merkezleri ve onların, içerideki siyasi müttefikleri, el birliğiyle Başkan mız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Çünkü, onlar da biliyor ki; Erdoğan demek, bağımsız Türkiye demektir. Erdoğan demek, vesayet zincirlerini paramparça etmiş milli irade demektir. Erdoğan demek, milli ve yerli olmak demektir. Erdoğan demek, yerli savunma sanayii, yerli otomobil demektir. Erdoğan demek, şehir hastanelerinden üniversitelere, yollardan barajlara, köprülerden havalimanlarına, millet bahçelerinden Ayasofya'nın açılışına kadar milletin her hayalini gerçekleştirmek demektir. Ve elbette daha gidilecek çok yolumuz, daha buluşacak çok hasretimiz var. Bu nedenle de İstanbul'dan haykırıyoruz; Başkanımız Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayız" dedi.