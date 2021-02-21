AK Parti'de son dakika gelişmesi! Bayram Şenocak: İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağım

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimiz; 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Liderimizin ve davamızın yanındayız.