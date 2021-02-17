TSK'nın yeni şifresi: Gir, imha et ve yerleş
Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemlerde gerçekleştirdiği harekatlar ile terör örgütü PKK'yı bozguna uğratırken, strateji de değiştirdi. Bundan önceki operasyonlarda, nokta atışlar yapan, hedefi etkisiz hale getirdikten sonra geri dönen Mehmetçik, artık "Gir, imha et ve yerleş" taktiğine geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "inlerine gireceğiz" sözlerinin ardından PKK'nın beslendiği kaynakları kurutmak amacıyla yeni bir taktik geliştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-İran-Irak üçgenindeki ihanet yuvalarını tek tek temizledi. 28 Mayıs 2019'da startı verilen Pençe Harekâtlarını 1990'lı yıllardaki operasyonlardan ayıran en büyük özelliklerden biri, terör örgütünün çıkarıldığı bölgelere savunma amaçlı ileri üs bölgeleri inşa ederek örgütün geri dönüşü imkansız hale getirildi. Pençe Harekatları örgütün özgüvenini de yerle bir etti.
Türkiye'nin toprağı denilecek kadar sınıra yakın dağlık engebeli arazilere yerleşen PKK, sınır karakollarına ve Türkiye topraklarına vur-kaç taktiğiyle yüzlerce saldırı düzenledi. İç güvenlik operasyonlarıyla yurt içindeki hareket kabiliyetini yitiren örgütü kaynağında bitirmek amacıyla 10 Mart 2018'de, TSK'nın Afrin'e müdahalesi sürerken, "Kararlılık Harekâtı" başlatıldı.
Yüksekova 3. Piyade Tümeni, Kuzey Irak'a girdi. Bu harekâtla birlikte TSK, Irak'ın kuzeyinde 30 km'den fazla ilerledi. Harekât süresince Mehmetçik, Sidekan bölgesinde ilerleyerek bölgeye yerleşti. Ardından TSK, Pençe Operasyonlarına başladı. Pençe, Pençe-2, Pençe-3 ve Pençe-Kaplan operasyonu olarak dört aşamada devam eden harekâtlarda, Mahmur ve Sincar'ın da vurulduğu hava taarruzları düzenlendi. Operasyonlarda TSK, Kuzey Irak'ta Hakurk, Sinat-Haftanin bölgelerine askeri üs kurarak ilerledi ve bölgeye yerleşmeye başladı.
HEDEFİ KAYNAKTAN TEMİZLEME
28 Mayıs 2019'da Türkiye-İran-Irak üçgenindeki Hakurk Vadisinde hava destekli kara harekâtı başlatıldı. Pençe harekatında stratejik bölgeler tutularak teröristler İran topraklarına doğru kaçarken, Kandil'e açılan Lelikan Tepesi, Ali Drej Boğazı, Boti Tepe bölgeleri tutuldu. Vadinin iç kesimlerindeki Lolan Çayı çevresindeki hedefler lazerle işaretlenerek vuruldu. Türkiye sınırının sıfır noktasından 30 km Irak toprakları içerisinde derine inen bu harekât 2008'deki Güneş Harekâtından sonra başlatılan en kapsamlı harekât olarak tarihe geçti. Kandil çevresindeki 17 farklı barınma alanındaki teröristlerin tamamen temizlenmesi için başlatılan Pençe Bahar Harekâtı, 4 Tugay'dan oluşan seçkin birlikler karadan Irak topraklarına giriş yaptı.
İHA'LARIN ETKİSİ
Yerli İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği katkının yanı sıra Pençe harekatlarında da başrol oynadı. Milli İHA'lar, karadaki komandoların havadaki gözü oldu. Zorlu, engebeli ve hatta yürümesi bile zor dağlık arazilerde Mehmetçik İHA'lardan alınan anlık görüntülerle tuzaklardan korundu. Hava unsurları ise Mehmetçik'in Kuzey Irak'ın derinliklerine inmesinde büyük rol oynadı. Pençe harekâtındaki asıl hedef, Hakurk Vadisinin temizlenmesinden sonra Kandil'deki kamplar oldu. Elde edilen kritik başarılardan sonra 12 Temmuz 2019'da yine Hakurk bölgesinde temizlenen alanlardan daha da doğuya İran sınırına doğru kapsamı genişleyen Pençe 2 Operasyonu başladı. Pençe-2 ve Kararlılık Harekatı'nda başlayan noktadan İran sınırına kadar olan alan terör örgütünden arındırıldı. Bu çerçevede, Kararlılık Harekatı'ndan Pençe 2'ye kadar uzanan süreçte Lolan, Armuş, Halifan, Lelikan, Kani Reş ve hatta Şekif Dağı gibi yerlerdeki kamplar temizlendi. Bunlardan bazılarına terörle mücadele amacıyla yeni üs bölgeleri kuruldu. Pençe 3 ise 23 Ağustos 2019'da Metina Alanı yakınlarındaki bölgede başladı. Harekatla Haftanin'in kuzeyindeki terör bölgelerinin kontrol altına alındı.
PENÇE'NİN FARKI
PKK Kuzey Irak'ta örgütlenmeye başladığından beri TSK bölgede sınır ötesi operasyonlar düzenliyor. Temel hedefi aynı olan bu operasyonlardan Pençe'yi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise başta silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının getirdiği avantajlar ve örgütün Irak topraklarında hâkimiyet sağladığı alanları neredeyse teker teker temizleyerek o bölgelere üsler kurup yerleşmek. Pençe harekatlarıyla Sincar ile Suriye arasındaki bağlantı da koparıldı.
İNLERİNE TEKRAR DÖNMELERİ ENGELLENDİ
TSK, PKK'yı çıkardığı bölgelere savunma amaçlı ileri üs bölgeleri inşa ederek örgütün geri dönüşünü imkansız hale getirdi. Güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon sayesinde son 2 yıl içinde İsmail Özden ve İsmail Nazlıkul gibi örgütün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar yapıldı. Bunların yanında çok sayıda orta ve üst düzey militan ve örgüt yöneticisi de operasyonlarda etkisiz hale getirildi. PKK'nın özgüvenini yıkan "girilemez" denilen yerlere girerek terörü kaynağından yok etmeyi amaçlayan harekatlarla, PKK artık kamplarda da barınamaz halen geldi.