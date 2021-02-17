TSK'nın yeni şifresi: Gir, imha et ve yerleş

İHA'LARIN ETKİSİ

Yerli İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği katkının yanı sıra Pençe harekatlarında da başrol oynadı. Milli İHA'lar, karadaki komandoların havadaki gözü oldu. Zorlu, engebeli ve hatta yürümesi bile zor dağlık arazilerde Mehmetçik İHA'lardan alınan anlık görüntülerle tuzaklardan korundu. Hava unsurları ise Mehmetçik'in Kuzey Irak'ın derinliklerine inmesinde büyük rol oynadı. Pençe harekâtındaki asıl hedef, Hakurk Vadisinin temizlenmesinden sonra Kandil'deki kamplar oldu. Elde edilen kritik başarılardan sonra 12 Temmuz 2019'da yine Hakurk bölgesinde temizlenen alanlardan daha da doğuya İran sınırına doğru kapsamı genişleyen Pençe 2 Operasyonu başladı. Pençe-2 ve Kararlılık Harekatı'nda başlayan noktadan İran sınırına kadar olan alan terör örgütünden arındırıldı. Bu çerçevede, Kararlılık Harekatı'ndan Pençe 2'ye kadar uzanan süreçte Lolan, Armuş, Halifan, Lelikan, Kani Reş ve hatta Şekif Dağı gibi yerlerdeki kamplar temizlendi. Bunlardan bazılarına terörle mücadele amacıyla yeni üs bölgeleri kuruldu. Pençe 3 ise 23 Ağustos 2019'da Metina Alanı yakınlarındaki bölgede başladı. Harekatla Haftanin'in kuzeyindeki terör bölgelerinin kontrol altına alındı.