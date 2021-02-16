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MİT'in Özbekistan'da yakaladığı FETÖ'cüler hakkında şoke eden PKK detayı!

Son dakika haberine göre; Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, 'in başarılı operasyonuyla 'dan 'ye getirildi. Firari FETÖ’cü Sevilay’ın FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu, örgüt üyelerine ’daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021
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MİT'in Özbekistan'da yakaladığı FETÖ'cüler hakkında şoke eden PKK detayı!

'in başarılı operasyonuyla, 'da yakalanarak 'ye getirilen firari FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, terör örgütü FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu, örgüt üyelerine 'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği ortaya çıktı.

FETÖ firarisi Gürbüz Sevilay'ın terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları, iki örgüt arasındaki iş birliğini de ortaya çıkardı. DHA'nın edindiği bilgilere göre FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, 2017 yılında, örgütten aldığı talimatla terör örgütü PKK/KCK ile bağlantı kurdu. Gürbüz Sevilay'ın sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.

FETÖ TALİMATIYLA PKK KARARGAHINDA ÖZEL GÖRÜŞME

FETÖ'den aldığı talimat ve yönlendirmeyle, üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla 'ye birçok kez giden FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, 'de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında kod adlı ve örgütün Suriye'deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren ve kod adlı 'in de yer aldığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ANTİ TANK FÜZESİ FETÖ'DEN

ve Suriye'deki terör örgütü YPG/PYD-PKK'lıların, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'dan, örgüte anti tank füzeleri, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ve teçhizat sağlamasını istediği öğrenildi. FETÖ talimatıyla terör örgütü PKK'ya askeri teçhizat temin etmeye başladığı belirlenen Gürbüz Sevilay'ın, Ukrayna'ya gidip-geldiği tespit edildi.

Gürbüz Sevilay'ın ortağı olduğu şirketler üzerinden savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği, örgütün mahrem imamlarına şirketinde "danışman" olarak görev verdiği, FETÖ'ye Özbekistan'dan maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan örgüt mensuplarının desteğiyle yurt dışında usulsüz ihaleler aldığı, bu yolla maddi kazanç sağlayarak ve Ukrayna'da şirketler açtığı belirlendi.

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