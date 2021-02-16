MİT'in Özbekistan'da yakaladığı FETÖ'cüler hakkında şoke eden PKK detayı!

FETÖ TALİMATIYLA PKK KARARGAHINDA ÖZEL GÖRÜŞME

FETÖ'den aldığı talimat ve yönlendirmeyle, Erbil üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla Suriye'ye birçok kez giden FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, Haseke'de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında Delil Malatya kod adlı Hüseyin Arslan ve örgütün Suriye'deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de yer aldığı öğrenildi.