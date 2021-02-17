Terör eylemi yapmaya hazırlanıyordu! Yakalanınca bakın ne dedi

POLİS TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum Gök'ün örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 2014 yılında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavrayla görüntü verdiği polis görüntüleriyle ortaya çıktı. Öte yandan Gök'ün HDP çatısı altında kurulan Birleşik Gençlik Meclisi üyesi olduğu ve Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı, yasak olmasına rağmen eylemlere destek vermek için HDP İl binasında açıklama da bulunduğu da polis tarafından tespit edildi.

"PİŞMANIZ"

Bu arada emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin "Yaptığımızdan pişmanız" demesi dikkat çekti. Mahkeme Mazlum Gök ile birlikte toplam 8 kişiye adli kontrol şartı uygularken, 1 şahıs ev hapsi cezası aldı, 10 kişi ise serbest kaldı.