Trabzonspor rövanş peşinde! Gözler Başakşehir Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında

Ligin ilk yarısında 5. haftada sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada da Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olarak puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

Bu kez rakipleri karşısında puan kaybetmek istemeyen bordo-mavililerin bu maçlardan alacağı sonuçlar zirve yarışına da büyük etkisi olacak.