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Trabzonspor rövanş peşinde! Gözler Başakşehir Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 6'da 6 yapan , sezonun ilk yarısında kaybettiği Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarına hazırlanıyor. İstanbul ekiplerinden rövanşları almak isteyen Trabzonspor, zirve yarışında rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Trabzonspor rövanş peşinde! Gözler Başakşehir Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren , gelecek 3 haftada İstanbul takımları karşısında zorlu sınav verecek.

Ligin ilk yarısında 5. haftada sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada da Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olarak puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

Bu kez rakipleri karşısında puan kaybetmek istemeyen bordo-mavililerin bu maçlardan alacağı sonuçlar zirve yarışına da büyük etkisi olacak.

SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında kazanması halinde ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

KADRODA 10 EKSİK VAR

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi 10 eksik bulunuyor.

Karadeniz ekibinde cezalı Nwakaeme'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. 6 futbolcu da Kovid 19 testi pozitif çıkmasından dolayı takımda yer alamayacak.

Trabzonspor'da 18 yaşındaki kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın kadroya dahil edilecek.

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