Sıra PKK elebaşlarında! Kandil için geri sayım

PKK VARLIĞINA SON VERMEKTE KARARLIYIZ

Zaravani adıyla bilinen Peşmerge Özel Kuvvetler sorumlusu Aziz Weysi, Irak'ın Kuzeyinde yayın yapan basın organlarına yaptığı açıklamada, PKK'nın Irak'taki varlığına son vermek için kararlı olduklarını belirterek, "PKK Sincar'da kanton kurma peşinde. Buradaki kargaşaya artık son vereceğiz. Buranın savunması sadece peşmergede olacak.

Kimse PKK'nın sinsi oyunlarına gelmemeli. PKK Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma bahanesiyle Yezidi ailelerin küçük çocuklarını bile silah altına alıp istismar etti. Yezidi halk da PKK'dan artık bıkmış durumda. Sincar Irak Bölgesel yönetiminin bir parçasıdır. PKK'nın burada hareket etmesine izin vermeyeceğiz. Yasal meşruiyetimiz ve Irak merkezi hükümetine bağlılığımız var.

PKK, Türkiye ile bölgesel Kürt yönetimin ilişkilerini bozmak istiyor. Türkiye bizim için önemli komşu ülkedir. Ekonomik ve siyasi olarak birbirimize bağlıyız ve iyi ilişkilere sahibiz" dedi.