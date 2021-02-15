PKK’nın şah damarı Gara Dağı'na Kartal Pençesi! İnlerine girdik...
Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın ‘ulaşılamaz’ denilen Kuzey Irak’taki Gara Dağı bölgesini terörden temizledi. Hava operasyonu için önlem alan teröristler ani baskınla inlerinde vuruldu. İkisi sağ, 53 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, PKK'nın 'ulaşılamaz' denilen Kuzey Irak'taki Gara Dağı'nı terörden temizledi. Pençe- Kartal-2 Harekatı ile 3'ü elebaşı, ikisi sağ, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Haftanin, Hakurk, Sincar ve Mahmur'da sıkışan PKK, bütün güçleriyle 75 km genişlik, 25 km derinliği bulunan Gara'da 5 yıl önce yapılanmaya başlamıştı. Engebeli ve güç bir araziye sahip Gara, Kandil kadar önem verilen bir nokta konumunda. Gara'daki PKK yapılanması, istihbarat birimleri tarafından adım adım izlendi.
TSK,Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgeninde yer alan Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gece 02.55'de "Pençe Kartal-2 Harekâtı" başlattı. PKK/ KCK'nın buradaki yapılanmasını yok etmek ve sivillerin kurtarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargâh yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef 41 F-16 tarafından vuruldu. Helikopter, İHA ve SİHA'lara karşı sarp kayalıklar arasına 15 ayrı noktaya gizlice yerleştirilen Doçka uçaksavar mevzileri, başındaki teröristlerle birlikte imha edildi. Hava harekâtının ardından 04.55'de ise hedef bölgeye kara unsurları helikopterlerle indirilerek operasyon başlatıldı.
YÜZDE 60 EĞİMLİ MAĞARAYA ŞOK BASKIN
Adım adım sözde Behdinan Saha Komutanlığı Gara Eyaleti Yapılanmasının yer aldığı Siyani Kampı'na ilerleyen Mehmetçik, örgütün yeraltı hapishanesi olarak kullandığı iki mağaraya operasyon yaptı. Hava unsurları tarafından vurulması imkansız olan dere yatağındaki yüzde 60 eğimli mağara yakınına gece 04.55'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sikorsky helikopterden timler indirildi. Teröristler bölgeden kaçmaya çalışırken havadan Atak taarruz helikopteri, TB-2 Baykar silahlı insansız hava araçlarının bombardımanıyla etkisiz hale getirildi. Sözde Gara Eyalet Sorumlusu da yanındaki 7 korumasıyla kaçmaya çalışırken tümü bölgeye önceden indirilen ve arazide kamufle olan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerce etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Gara Dağını teröristlerden tamamen temizledi. Tek bir teröristin bile kalmadığı bölgede yıllarca kamp ve barınma alanı olarak kullanılan stratejik bölgeler Çemanke nahiyesinde konuşlanan Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı peşmerge güçlerine teslim edildi. Peşmergeler de bundan sonra sızma ve barınma ihtimaline karşı bölgeye kalıcı olarak mevzilendi.
İŞTE MAĞARANIN KROKİSİ
Alçak örgütün Gara'daki mağarasına ilişkin bilgiler bir kroki eşliğinde paylaşıldı. 3 girişli, 9 odalı, 7 demir kapılı mağarada mutfak, tuvalet, duş ve havalandırma ile rehinelerin tutulduğu bölümler bulunuyor. Mağaranın içinde zemin betonla düzleştirilmiş.
GAFİL AVLANDILAR
HAREKATTA mükemmel bir taktikle PKK gafil avlandı. Olası hava harekatına karşı hazırlık yapan PKK'lılar, bordo berelilerin Bakirman kasabası üzerinden operasyon başlatmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Köşeye sıkışan teröristler son çırpınışlarında katliam yaptı.
PKK'LI hainlerin katlettiği 2'si sivil 13 vatandaşımıza, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, "Yakın mesafeden ateş edilen evlatlarımızın 12'sinin baş bölgesinde, birinin de göğsünde mermi giriş çıkışı tespit edildi" dedi. Kimlikleri belirlenen 11 şehidimiz şöyle:
13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı.
28 Temmuz 2015'te izinli gittiği Erzurum'dan dönerken Diyarbakır-Lice Bingöl yol ayırımında alıkonulan polis memuru Sedat Yabalak.
18 Eylül 2015'te Tunceli- Erzincan karayolundan alıkonulan Jandarma Personel Astsubay Çvş. Semih Özbey.
2 Ekim 2015'te Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan tankçı er Adil Kavaklı.
24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan polis memuru Vedat Kaya.
15 Ağustos 2015'te Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur.
21 Eylül 2016'da Hakkari- Çukurca karayolunda alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci.
2 Ekim 2015'te Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Topçu Er Müslüm Altuntaş.
Erzurumlu Sözleşmeli Er Sedat Sorgun.
Adıyamanlı vatandaşımız Aydın Köse.
Samsunlu Muhammet Salih Kanca.
2 şehidimizin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.