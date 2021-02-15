PKK’nın şah damarı Gara Dağı'na Kartal Pençesi! İnlerine girdik...





YÜZDE 60 EĞİMLİ MAĞARAYA ŞOK BASKIN

Adım adım sözde Behdinan Saha Komutanlığı Gara Eyaleti Yapılanmasının yer aldığı Siyani Kampı'na ilerleyen Mehmetçik, örgütün yeraltı hapishanesi olarak kullandığı iki mağaraya operasyon yaptı. Hava unsurları tarafından vurulması imkansız olan dere yatağındaki yüzde 60 eğimli mağara yakınına gece 04.55'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sikorsky helikopterden timler indirildi. Teröristler bölgeden kaçmaya çalışırken havadan Atak taarruz helikopteri, TB-2 Baykar silahlı insansız hava araçlarının bombardımanıyla etkisiz hale getirildi. Sözde Gara Eyalet Sorumlusu da yanındaki 7 korumasıyla kaçmaya çalışırken tümü bölgeye önceden indirilen ve arazide kamufle olan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerce etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Gara Dağını teröristlerden tamamen temizledi. Tek bir teröristin bile kalmadığı bölgede yıllarca kamp ve barınma alanı olarak kullanılan stratejik bölgeler Çemanke nahiyesinde konuşlanan Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı peşmerge güçlerine teslim edildi. Peşmergeler de bundan sonra sızma ve barınma ihtimaline karşı bölgeye kalıcı olarak mevzilendi.