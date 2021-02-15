Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor! Bu kurallara dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı yüz yüze eğitim sürecinde Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde kurallar ve genel çerçeve belirlendi. Buna göre hem okul idaresinin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dikkat etmesi gereken çok önemli koronavirüs tedbirleri söz konusu. İşte teneffüsten sınıf yoğunluğuna, öğrenci tedbirlerinden yüz yüze eğitim anındaki kritik kurallara Bakan Selçuk'un açıklaması ve Kovid-19 yüz yüze eğitim kuralları: