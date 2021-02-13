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Kuzey Irak’ta neler oluyor? Gara operasyonun perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 09:10
Güncelleme:13.02.2021 09:12
Sınırların ötesinde uzun süredir sessiz ve derinden yürütülen bir harekat var. Kandil harekatı... Kadın, yaşlı, çocuk demeden katletti terör örgütü PKK. Yıllarca elini kolunu bağlayan prangalarından birer birer kurtulan Türkiye son operasyonları ile kan emici terör örgütü PKK’nın can damarına çöktü. Şimdi gözler Irak'ın kuzeyinde. Yani terör örgütünün kalbinde. Peki gara neden önemli? Kuzey Irak’ta neler oluyor? Tüm detaylar A Haber’in hazırladığı analiz haberinde…
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