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Son dakika! PKK'lı teröristlerin Gara'daki sinsi planını Mehmetçik bozdu!
SON DAKİKA HABERİ | A Haber İstihbarat Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Gara harekatının perde arkasında yaşananları canlı yayında aktardı.
TERÖRİSTLERDEN SİNSİ TUZAK!
Ulak, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Mahmur kampında eğittiği teröristleri 3 paramotorla dün gece Gara bölgesinde Mehmetçiğe saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Daha önce Hatay'da bir saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Kerim Ulak, paramotorla saldır girişiminde bulunan 3 teröristin SİHA'larla havada imha edildiğini söyledi. Ele geçirilen paramotorlar ise ilk kez A Haber ekranında yayınladı.
PKK'NIN ABD'DEN ALDIĞI SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Gara'daki operasyonda ele geçirilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar ve helikopterleri hedef alan keskin nişancı silahları ele geçirildi.
Ulak, PKK terör örgütünün ABD'den aldığı terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin kullandığı silahların da ele geçirilen mühimmatlar arasında olduğunu söyledi.
SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA BİNLERCE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ulak, Kandil ve Sincar'a yapılanacak harekatlar yolunun Gara'da geçtiğini ifade ederken, 2015 yılında itibaren başlatılan sınır ötesi operasyonlarda ise 13 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği söyledi.