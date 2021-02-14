Son dakika! PKK'lı teröristlerin Gara'daki sinsi planını Mehmetçik bozdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafında Gara'ya düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 terörist etkisiz hale getirildi. Peki Gara operasyonun perde arkasında neler yaşandı? 2015 yılında bugüne sınır ötesi operasyonlarda kaç terörist etkisiz hale getirildi? Pençe Kartal 2 operasyonunun önemi ne? Gara'nın Kandil ve Sincar açısında önemi ne? Tüm bu sorulara A Haber İstihbarat Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında yanıt verdi. Ulak, Gara'da teröristlerin paramotorlar ile Mehmetçiğe saldırı girişiminde bulunduğunu bu hain girişimin SİHA'lar ile engellendiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | A Haber İstihbarat Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, Gara harekatının perde arkasında yaşananları canlı yayında aktardı.

TERÖRİSTLERDEN SİNSİ TUZAK!

Ulak, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Mahmur kampında eğittiği teröristleri 3 paramotorla dün gece Gara bölgesinde Mehmetçiğe saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Daha önce Hatay'da bir saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Kerim Ulak, paramotorla saldır girişiminde bulunan 3 teröristin SİHA'larla havada imha edildiğini söyledi. Ele geçirilen paramotorlar ise ilk kez A Haber ekranında yayınladı.

PKK'NIN ABD'DEN ALDIĞI SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gara'daki operasyonda ele geçirilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar ve helikopterleri hedef alan keskin nişancı silahları ele geçirildi.

Ulak, PKK terör örgütünün ABD'den aldığı terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin kullandığı silahların da ele geçirilen mühimmatlar arasında olduğunu söyledi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA BİNLERCE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ulak, Kandil ve Sincar'a yapılanacak harekatlar yolunun Gara'da geçtiğini ifade ederken, 2015 yılında itibaren başlatılan sınır ötesi operasyonlarda ise 13 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği söyledi.