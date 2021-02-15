Türkiye’nin gözü Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kararlar çıkabilir | Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.