CHP'de muhalifler nasıl susturuldu? Tek adam siyaseti nasıl başladı? ANALİZ

2010 yılı CHP için kurgulanan yeni bir dönemin işaretleriyle doluydu! Senaryo yazılmış, roller baştan sona değişmişt. Mayıs ayında kaset komplosu genel başkan Deniz Baykal için yolun sonu oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖNCE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI KISA SÜRE SONRA DA ADAYIM DEDİ!

Okyanus medyasında büyük bir şişirme vardı. Gandi lakabıyla lanse edildi Kılıçdaroğlu, kurtarıcı olacaktı. En azından kampanyalar böyle yürütüldü. Ancak şişirmeler karşılık bulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de tek adamlık dönemini başlattı.



İsyan gün geçtikçe büyüdü. Parti içindeki sesler yükseldikçe CHP'nin genel başkanı onlara kulak vermek yerine susturmayı tercih etti. Yöntem ise aynıydı: ihraç!

Her seçim yenilgisinden sonra parti içi sesler daha da yükseldi. her defasında CHP milletvekilleri, seçim sonuçları başarısızlığının bedelini ödemesini istedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini ve kurultaya gidilmesini talep etti. Onlardan biri de CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'dı.



Takvim yaprakları 2014'ü gösteriyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartılan çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimi kaybetmesi CHP'yi karıştırdı.



CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İstanbul Milletvekili Nur Serter, Mersin Milletvekili İsa Gök ve Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum ile birlikte TBMM'de kameraların karşısına geçti. Öz eleştiri ve eleştiriler arka arkaya geldi



Emine Ülker Tarhan ve beraberindekiler şu açıklamayı yapıyordu: ''Enerji yoktu, umut yoktu, en önemlisi gerçek yoktu, bir kurgu vardı karşımızda. Oysa girdiğiniz her kabın şeklini alacağım derken bir bakarsınız ki o kaba hapsolmuşsunuz" Sayın Genel Başkan ve ekibi makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu ve erdemini göstermelidir. Biz içimizdeki mücadele ruhunu yatıştıracak bir sakinleştirici filan istemiyoruz. Bu açık ve yakın tehlike karşısında gerçek sorumluluk sahipleri olan kurultay delegelerimizi partimizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz"



Emine Ülker Tarhan ve beraberindekiler bu açıklamaların ardından CHP yönetimi tarafından tefe kondu. İstifa etti, parti kurdu ama susmadı.

''FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI''

Yine bir seçim sonrasıydı. FETÖ ile iş birliği gün geçtikçe deşifre olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'den geldi. Susmadı ve partisinin FETÖ ile ortaklığını açıkladı



Kurultay talepleri dinmiyordu. Her girdiği seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu kendisine karşı yükselen her sesi kıstı, partiden gönderdi. 2010'da genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu'nun karşısına 2012 yılında kimse çıkmadı. 2014'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir rakibi vardı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce.



MUHARREM İNCE KURULTAYDA KAYBETTİ



İnce, Kılıçdaroğlu'na karşı kılıcı çekmişti bir kere. Bir sonraki kurultayda rakip olmadı ama 2018'de bir kez daha sahnedeydi İnce.



Kılıçdaroğlu muhaliflere rağmen bir kez daha genel başkan seçildi. 24 Haziran seçimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kendisi aday olmak yerine Muharrem İnce'yi öne sürdü.

Parti içi değişim seslerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay isteğini duymazdan geldi. Değişim sözüyle muhalifleri susturmak isteyen Kılıçdaroğlu göstermelik adımlarla partiyi oyaladı. 2018'de Selin Sayek Böke'nin partiye gelmesinin ardından yönetimden uzaklaştırılan ve ekonomi politikalarından el çektirilen Faik Öztrak Parti Sözcüsü oldu. Kılıçdaroğlu'na tam itaat içinde olan isimler ise yükseltildi. Muhalefetin istemediği isimler Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ile Muharrem Erkek yerini korudu.

15 VEKİL HÜLLE İLE İYİ PARTİ'YE GEÇİRİLDİ!

Bu sırada Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi. Herkesi şaşırtan ikinci bir Güneş Motel skandalına imza attı. CHP'den 15 milletvekilini hülle ile İYİ Parti'ye geçirdi. 15 vekil gözleri yaşlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun direktifine uydu.

24 HAZİRAN'DA KAYBEDEN YİNE CHP'YDİ!

CHP'de sular ısındı ipler gerildi. Parti içinde kırgınlıklar arttıkça arttı. 24 Haziran seçimlerinin kaybedeni yine Kılıçdaroğlu ve İnce'ydi.



CHP sandıkların açılmaya başlamasıyla yine algı operasyonlarına başladı. Hezimeti görmezden gelen parti yönetimi Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

İTİRAF YİNE PARTİ İÇİNDEN GELDİ!

Çok değil bir hafta içinde ise itiraf yine parti içinden geldi. CHP'nin seçim sonuçları için kurduğu ve kamuoyu ile sonuçlarını paylaştığı sözde sistemin aslında hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Skandal ise CHP PM Üyesi Aksünger tarafından itiraf edildi.



Gerçekler ise gün gibi ortadaydı. Millet bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti demişti.



Seçim hezimetinin ardından CHP yönetimi sessizliğe gömüldü. Ancak partililerin susmaya niyeti yoktu.



KILIÇLAR BİR KEZ DAHA ÇEKİLDİ



Muharrem İnce'nin yüzde 30'luk başarısı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı. Çünkü yönetim, seçimlerde aldığı oy ile onun gerisinde kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "istifa" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.



İLK ÇATLAK ELAZIĞ'DAN GELDİ!



CHP'de ilk çatlak, Elazığ'dan geldi. 41 yıl sonra ilk kez oradan milletvekili çıkartan CHP'yi yine o vekil eleştirdi.



Gürsel Erol, yazdığı sosyal medya mesajlarıyla Kılıçdaroğlu ve ekibini ülke yönetimini idare edecek iddiadan yoksun olmak ile suçladı. "Gelecek hedefi olmayan parti yönetimini tanımıyorum'' , "partinin devlet adamlarına ihtiyacı var" diyerek oturma eylemi başlatacağını söyledi. Herkesi de bu eyleme davet etti..



Erol, yalnız değildi. Kısa bir süre sonra CHP'li Necati Yılmaz'dan da bir tweet geldi. Partinin olağanüstü kurultaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

En sert eleştirilerden biri de Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den geldi. Parti yönetimini seçimde sınıfta kalmakla suçladı, "parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diyerek o da kurultayı işaret etti.



Saatler ilerlerken, iki isim daha bu tartışmalara katıldı. Biri hakkında soruşturma olduğu halde milletvekili adayı olarak gösterilmeyerek partisi tarafından yalnız bırakılan Eren Erdem, diğeri de Fikri Sağlar'dı. Ses çıkaranların susturulmasına eski Genel Başkan Deniz Baykal da tepkiliydi.

EREN ERDEM VE FİKRİ SAĞLAR: KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMELİ

Hakkında soruşturma başlatılan Eren Erdem de sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu'nu kastederek "erdemli davranış istifa olacaktır" dedi.

CHP liderinin yardımcılarının da partiye zarar verdiğini söyleyerek yönetimden çekilmesi gerektiğini vurguladı.



Fikri Sağlar cephesinden de CHP yönetimine bir darbe geldi. "9 seçim kaybedip hala başarılıyız diyenler mi koltuk sevdalısı" sorusunu sorarak, tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.



Seçimlerden sonra bir araya gelmeyen İnce ve Kılıçdaroğlu günler sonra yemekte buluştu. İnce, Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu.

İNCE CHP'DEKİ TEK ADAMLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

İnce seçimin ardından Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin detaylarını bir televizyon programında açıkladı. Muharrem İnce CHP tüzüğünü de değerlendirdi o programda. Ve CHP'de tek adamlığa dikkat çekti. Sadece Muharrem İnce değil Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasını isteyen Parti Meclisi Üyeleri de "vakit kaybetmeden çekil" çağrısında bulundu.

KURULTAYA GİDİLMEDİ!

Ancak o kurultaya gidilmedi! CHP Genel Merkezi toplanan imza sayısını ve imzalarını geri çeken delege sayısını açıkladı. Kongre krizi

yeni tartışmaların zemininde aşıldı! Parti tabanında yıldızı parlayan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu için ciddi bir rakip haline geliyordu ki

Kılıçdaroğlu stratejik bir hamle yaptı. CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının sinyali verildi.



Muharrem İnce açık açık aday olmak istemedi. Bir taraftan 5 yıl sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak istediğini, öte taraftan İstanbul'u kazanan siyasi aktörün 5 yıl sonra hatta kendisine göre 4 yıl sonra doğal Cumhurbaşkanı Adayı olacağını iddia ediyordu. Ama İstanbul'u kazanmanın zor olduğunun da farkındaydı Kılıçdaroğlu İnce'yi İstanbul adayı yapmadı ve İnce bir strateji ile onu şimdilik saf dışı bıraktı.