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Mustafa Sarıgül'den "vekil transferi" açıklaması: Bizimle de görüşen CHP milletvekilleri var

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 11:53
Güncelleme:10.02.2021 11:58
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bazı CHP milletvekillerinin kendileriyle de görüştüğünü açıkladı. A Haber'e konuşan Sarıgül CHP'deki Atatürk tartışmalarına da üstü kapalı göndermede bulunurken gündeminde yeni anayasa çağrısı da vardı.

''Bizimle de görüşen CHP milletvekilleri var'' dedi. Temasta olan isimlere sabırlı olun çağrısı yaptı.

CHP'de milletvekili istifalarının konuşulduğu bir dönemde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken açıklama geldi. Bazı CHP'li isimlerinin kendileriyle de görüştüğünü dile getiren Sarıgül vekil transferine mesafeli durduklarını belirtti.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Sarıgül, CHP'deki Atatürk tartışmalarına da üstü kapalı göndermede bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Lideri, Başkan Erdoğan'ın ''yeni anayasa'' ��ağrısına destek verdi. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi sivil anayasa yapılması konusunda nokta kadar katkısı olursa demokrasi adına bundan biz onur duyarız." dedi.

Demokratik bir tüzüğe sahip olduklarını dile getiren Sarıgül genel başkanı delegeler değil üyeler seçecek dedi. Tüzüğe iki seçimde partiyi iktidara taşımayan genel başkanın görevi bırakacağı maddesini koyduklarını açıkladı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Anayasa değişikliğine destek vereceğiz TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERECEĞİZ

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