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Son dakika: Muharrem İnce'nin sağ kolu CHP’li başkan Hasan Akgün’ün yeğeni çıktı! Partileşme sürecinde en ön safta yer alıyor

Son dakika haberine göre Eski CHP Milletvekili 'nin 4 Eylül 2020'de 'tan başlattığı ""ni "Memleket Partisi" adı altında siyasi partileştirme kararı aldı. Partileşme hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce’nin sağ kolunun CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün’ün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Akgün'ün, hareketin partileşmesi sürecinde de en ön safta çalıştığı ifade edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: Muharrem İnce'nin sağ kolu CHP’li başkan Hasan Akgün’ün yeğeni çıktı! Partileşme sürecinde en ön safta yer alıyor

CHP'nin mevcut politikalarından rahatsızlık duyduğu için başında olduğu Memleket Hareketi'ni partileştireceğini açıklayan 'nin sağ kolunun CHP'li bir belediye başkanının yeğeni olduğu ortaya çıktı. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün'ün yeğeni 'ün, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin kurucularından olacağı ve parti kurma çalışmalarında İnce'nin sağ kolu olarak görev aldığı öğrenildi.



DAİMA İNCE'NİN YANI BAŞINDA
Memleket Hareketi kurucular kurulunda yer alan Serkan Ufuk Akgün'ün, hareketin partileşmesi sürecinde de en ön safta çalıştığı ve İnce'nin sağ kolu olarak bilindiği ifade edildi.

Ufuk Akgün, Memleket Hareketi'nin 'nin pek çok ilini gezerken İnce'nin yanı başında bulunduğu biliniyor.

İSTİFA EDEN VEKİLLER DE İNCE'NİN PARTİSİ'NE GEÇECEK
Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren ve CHP Genel Başkanı ile görüşmelerine rağmen dile getirdikleri sorunlara çözüm bulamayarak istifa eden İzmir Milletvekili , milletvekili ile Yalova Milletvekili 'in de İnce ile birlikte hareket edecekleri ifade edildi.

Çelebi'nin istifa sonrası yaptığı basın toplantısında "Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum öyleyse varım" şeklindeki sözleri istifa eden vekillerin İnce'nin kuracağı partiye geçiş sinyali olarak değerlendirildi.

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