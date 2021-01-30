İSTİFA EDEN VEKİLLER DE İNCE'NİN PARTİSİ'NE GEÇECEK

Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine rağmen dile getirdikleri sorunlara çözüm bulamayarak istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce ile birlikte hareket edecekleri ifade edildi.