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CHP'de istifa depremi! 15-16 vekil daha sırada... A Haber canlı canlı yayınında flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 17:58
Güncelleme:29.01.2021 18:08
Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesini TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınıdna yorumladı. Yiğitel, istifa eden bu vekillerin sayısının önümüzdeki günlerde artacağını iddia etti. Yiğitel istifanın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Sırayla konuşma yapan milletvekilleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

CHP´li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi.

CHP'de yaşanan bu istifa depremini TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Yiğitel, bu isimlerin Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'nın görevden alınmasını talep etmiş ve partinin uzaklaştığı Atatürkçü çizgisine dönmesini dile getirmiş HDP ile olan yakınlaşmadan duydukları rahatsızlıklarını ifade etmişlerdi. Öten yandan bu 3 vekili Muharrem İnce'nin safına geçeceğini iddia eden Yiğitel, istifa sayısının önümüzdeki günlerde 15-16'ya yükseleceğini, istifa eden vekillerin ise Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini belirtti. İlk hedefin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye Meclis'te grup kurduracak sayı olan 20'yi yakalanmak olduğunu belirten Yiğitel, bir yandan da parti içerisindeki huzursuzluğu bu şekilde açığa çıktığını sürecin Kılıçdaroğlu'nun gidişini hızlandırma niteliğinde de olduğunu ifade etti.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289, Halkların Demokratik Partisi: 56, Milliyetçi Hareket Partisi: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2,
Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, Demokrasi ve Atılım Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10.

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