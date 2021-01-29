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Son dakika: CHP'de mektup krizi! O isimler istifa etti

Son dakika haberleri... Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak tepki gösteren isimler istifalarını açıkladı. , ve CHP'den istifa etti.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: CHP'de mektup krizi! O isimler istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mektup yazan vekiller istifa etti. Mehmet Çelebi, Özcan Özel, ve Hüseyin Avni Aksoy CHP'den ayrıldı.

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İNCE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP'li iki milletvekili, parti politikalarını eleştiren bir mektubu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Bu mektubun ardından parti içerisinde mektup tartışması başladı. CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'den mektup krizine ilişkin açıklama geldi.

CHP içindeki mektup tartışması sürüyor Partinin HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na eleştiri mektubu yazdı.

CHP liderinin mektuba tepki göstermesi üzerine parti içerisinde başlayan mektup tartışmasına CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'de katıldı.

Nevşehir'e yeni kuracağı partinin çalışmalarını için Muharrem İnce mektubun resmi bir belge olduğunu ve tarihe ışık tutacağını söyledi.

Muharrem İnce başka bir röportajında ise CHP yönetiminin yaptığı yanlışlara değindi. Muharrem İnce CHP'de "Atatürk" diyemeyen il başkanları olduğunu ve partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını kaydetti.

CHPde mektup krizi! Muharrem İnceden açıklama geldi CHP'DE MEKTUP KRİZİ! MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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