CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'Hodri meydan' çıkışı

İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."