CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'Hodri meydan' çıkışı
CHP'nin HDP ile işbirliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bu sabah yeni bir paylaşımda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer aldığı zirvede iletilen konu başlıklarını sosyal medya hesabından duyuran Çelebi, "Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!" ifadelerine yer verdi.
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer aldığı zirvede Kılıçdaroğlu'na iletilen konu başlıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çelebi açıklamasında "Sn.Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!" dedi.
BU SÖZLERLE İSTİFA ETTİLER
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.
İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:
"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."
CHP'NİN VEKİL SAYISI 135'E DÜŞTÜ
Daha sonra söz alan Özel ve Aksoy da istifa kararlarını açıkladı. İstifalardan sonra CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e düştü.