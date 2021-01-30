Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi! Armin Laschet'i tebrik etti

ARMİN LASCHET'E BAŞARILAR DİLEDİ

Armin Laschet'in önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi yönünde gayret sarf edeceğini de ümit ettiğini belirten Erdoğan, Almanya'da eylül ayında gerçekleştirilecek genel seçimlerde Armin Laschet'e ve partisine başarılar diledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin devamlarını paylaştı.

Bugün Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Laschet'i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettim.

Şansölye Angela Merkel'le tesis ettiğimiz yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceğimizi düşünüyor, Sayın Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inanıyorum.

Almanya ile hemen her alanda emsalsiz olan ilişkilerimize, güçlü ekonomik bağlarımıza ve bu köklü ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz.