27 Ocak 2021, Çarşamba
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CHP'de "Muharrem İnce" korkusu! Özgür Özel'den yönetimi eleştiren 3 vekille ilgili açıklama: Arkadaşlarımızı kaybetmek istemeyiz

’nin partisine geçeceği konuşulan ’nin yönetimine yazdığı ültimatom gibi mektup gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP Grup Başkanvekili , dün Kılıçdaroğlu ile Mehmet Ali Çelebi arasında yapılan görüşmenin ardından bugün konuyla ilgili açıklama yaptı.Özgür Özel, “Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz" dedi. Özel'in açıklamaları CHP yönetiminin "Muharrem İnce" korkusunu da gözler önüne serdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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CHP'de Muharrem İnce korkusu! Özgür Özel'den yönetimi eleştiren 3 vekille ilgili açıklama: Arkadaşlarımızı kaybetmek istemeyiz

'li , 'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren , ve 'in, dün ile görüştüklerini hatırlattı.

"ARKADAŞLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMEYİZ''
Özel şunları kaydetti: "An itibari ile partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Bu konuda CHP şöyle bir parti; daha önce tartışmalarda da Genel Başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur. CHP'de Sayın Genel Başkan'a mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama CHP'de Sayın Genel Başkan'ın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize arkadaşlarımıza da kapı açık idi ve o açık kapıdan girdiler. Genel Başkanım ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne CHP'de belli konularda görüş beyan eden arkadaşlarımıza kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz."

ULTİMATOM GİBİ MEKTUP
'nin yeni partisine katılacağı söylenilen CHP'li Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup göndermesi söylentileri netleştirmeye başlamıştı.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: HDP ÜZERİNDEN GİDİLMESİNE KARŞIYIZ!
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

"HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
Çelebi ve Aksoy, ' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

"Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."


CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





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