"ARKADAŞLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMEYİZ''

Özel şunları kaydetti: "An itibari ile partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Bu konuda CHP şöyle bir parti; daha önce tartışmalarda da Genel Başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur. CHP'de Sayın Genel Başkan'a mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama CHP'de Sayın Genel Başkan'ın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize arkadaşlarımıza da kapı açık idi ve o açık kapıdan girdiler. Genel Başkanım ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne CHP'de belli konularda görüş beyan eden arkadaşlarımıza kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz."