CHP'deki İnce paniği İyi Parti'ye de sıçradı! İşte Muharrem İnce'nin partisine katılacak olan isimler

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce, yeni partisi için gün saymaya başladı. Partinin tüzüğü büyük oranda tamamlayan İnce; CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimleri de partisine katmak için kolları sıvadı. Kulislerden gelen bilgilere göre, İnce'nin kurmayları İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'u yakın markaja aldı.

CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyduğu bilinen ve tepkisini Memleket Hareketi kurarak gösteren Eski CHP milletvekili Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu. 1 Ocak'ta kurmayı planladığı partisinin kuruluşunu pandemi nedeniyle ileri bir tarihe erteleyen İnce, 1 Mart'ta partisinin kuruluşunu resmen duyuracak.