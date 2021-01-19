CHP'deki İnce paniği İyi Parti'ye de sıçradı! İşte Muharrem İnce'nin partisine katılacak olan isimler
CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyan Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlatmıştı. Bir yandan da parti kurma çalışmalarına devam eden İnce, CHP kanadında derin ve endişe yarattı. Öte yandan İnce'nin partisine geçecek isimler yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. İyi Parti'den istida eden 2 vekil de partiye katılacak. Koronavirüs nedeniyle partisinin kuruluşunu ileri bir tarihe erteleyen İnce, genel merkez için de Ankara'da görüşmelere başladı.
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce, yeni partisi için gün saymaya başladı. Partinin tüzüğü büyük oranda tamamlayan İnce; CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimleri de partisine katmak için kolları sıvadı. Kulislerden gelen bilgilere göre, İnce'nin kurmayları İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'u yakın markaja aldı.
CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyduğu bilinen ve tepkisini Memleket Hareketi kurarak gösteren Eski CHP milletvekili Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu. 1 Ocak'ta kurmayı planladığı partisinin kuruluşunu pandemi nedeniyle ileri bir tarihe erteleyen İnce, 1 Mart'ta partisinin kuruluşunu resmen duyuracak.
KORONAVİRÜS ENGELİ
Kulislere yansıyan bilgilere göre İnce'nin Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bazılarıyla yakın temasta olduğu ve söz konusu üyelerden aldığı bilgiler ışığında,15 Şubat itibariyle bazı pandemi tedbirlerinin gevşetileceğini öğrenmesi üzerine partisinin kuruluşu için 1 Mart tarihini seçtiği konuşuluyor.
İNCE'NİN PARTİSİNE KİMLER KATILACAK?
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte çalıştığı bilinen İnce'nin İYİ Parti'den 10' a yakın milletvekiliyle yakın temasta olduğu belirtiliyor. İnce'nin yakın ekibinin İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'a kendi saflarına katmak için ikna turları düzenlediği gelen bilgiler arasında. Kendine yeni bir yol haritası çizen İnce'nin, en az 20 milletvekilini partisine dâhil ederek mecliste grup kurmayı planladığı konuşuluyor.
GENEL MERKEZ BİNASI HAZIR
1 Mart'ta partisinin kuruluşunu duyuracak İnce'nin Ankara'da parti genel merkezi yapılacak bina için görüşmeler yaptığı ve genel merkez binasına karar verdiği kaydedildi. İnce'nin genel merkez binası için henüz bir resmi sözleşme yapmadığı öğrenildi.
PARTİ TÜZÜĞÜ HAZIRLANIYOR
İnce'nin aralarında Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat'ın da bulunduğu Boğaziçi ve ODTÜ'lü akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirdiği bu görüşmelerde partinin tüzüğü ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. İnce'nin zoom üzerinden gerçekleştirdiği bu görüşmelerde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik süreci ile ilgili de görüş teatisi yaptığı bildirildi.
SARIGÜL'ÜN EN YAKINI MUHARREM İNCE'Yİ ARADI: BİZ ACELE ETTİK, SİZ BEKLEYİN
Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri Hasan Aydın'ın İnce'yi arayarak parti kurma çalışmaları konusunda birtakım tavsiyelerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Aydın'ın İnce'ye "Parti kurmayı ertelemeniz oldukça isabetli. Biz bu konuda biraz aceleci davrandık, pandemiden dolayı vatandaşlara ulaşmakta zorluk çekiyoruz" dediği öğrenildi.