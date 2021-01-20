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Muharrem İnce 1 Mart’ta partisini kuruyor! İşte İnce’nin partisine katılacak isimler

Memleket Hareketi’ni başlatarak il il gezen ’nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Mart’ta kendi partisini kurmaya hazırlanıyor.  Muharrem İnce'nin partisine CHP'li milletvekilleri  ve 'in katılması bekleniyor. İnce'nin kurmayları, 'den istifa eden  ve 'u yakın takibe aldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Genel Başkanı 'nu ve parti yönetiminin politikalarını sık sık kamuoyu önünde eleştiren , yeni partisini 1 Mart'ta resmen duyuracak.

İnce'nin partisine CHP'li milletvekilleri , ve 'in katılması bekleniyor.

Kulislere göre; İnce'nin kurmayları, 'den istifa eden ve 'u yakın markaja aldı.

CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyan İnce, tepkisini ""ni kurarak göstermişti.

Eski CHP milletvekili İnce, bazı üyeleriyle yakın temasta bulundu ve 15 Şubat itibarıyla bazı pandemi tedbirlerinin gevşetileceğini öğrenerek partisinin kuruluşu için 1 Mart tarihini seçti.

Yeni kuracağı partiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran İnce, CHP'deki yönetim anlayışının Türkiye'yi kucaklamadığını iddia ediyor.

CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, mektup yazarak parti yönetimini eleştirdi. Mektupta, 4 partili anayasa görüşmelerinden, HDP ile girilen ilişkilere kadar birçok duruma tepki gösterildi.

CHP'li milletvekilleri parti yönetimine mektup göndererek parti yönetiminin attığı adımları eleştirdi. Ancak 10 Aralık'ta yazılan mektuba yönetim cevap vermedi. Mektubu İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un kaleme aldığı mektupta, CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı belirtildi. Mektupta imzası olmasa da milletvekili Özcan Özel'in de vekiller ile beraber hareket ettiği iddia edildi.

"İKTİDARA KENDİ BAŞIMIZA GELMELİYİZ"

Vekiller, parti yönetimine yazdıkları mektupta, CHP'nin yeni dostlarla değil kendi başına iktidara gelmesi gerektiğini dile getirdi. 2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve arasında yapılan anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istendi. Terör ile arasına mesafe koymayan HDP ile ilişkilerin geliştirilmesi eleştirildi.

3 VEKİL İSTİFA MI EDECEK?

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edildi.

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