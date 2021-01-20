Muharrem İnce 1 Mart’ta partisini kuruyor! İşte İnce’nin partisine katılacak isimler
Memleket Hareketi’ni başlatarak il il gezen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 1 Mart’ta kendi partisini kurmaya hazırlanıyor. Muharrem İnce'nin partisine CHP'li milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in katılması bekleniyor. İnce'nin kurmayları, İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'u yakın takibe aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve parti yönetiminin politikalarını sık sık kamuoyu önünde eleştiren Muharrem İnce, yeni partisini 1 Mart'ta resmen duyuracak.
İnce'nin partisine CHP'li milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in katılması bekleniyor.
Kulislere göre; İnce'nin kurmayları, İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk'u yakın markaja aldı.
CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyan İnce, tepkisini "Bin Günde Memleket Hareketi"ni kurarak göstermişti.
Eski CHP milletvekili İnce, bazı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yakın temasta bulundu ve 15 Şubat itibarıyla bazı pandemi tedbirlerinin gevşetileceğini öğrenerek partisinin kuruluşu için 1 Mart tarihini seçti.
Yeni kuracağı partiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran İnce, CHP'deki yönetim anlayışının Türkiye'yi kucaklamadığını iddia ediyor.
CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, mektup yazarak parti yönetimini eleştirdi. Mektupta, 4 partili anayasa görüşmelerinden, HDP ile girilen ilişkilere kadar birçok duruma tepki gösterildi.
CHP'li milletvekilleri parti yönetimine mektup göndererek parti yönetiminin attığı adımları eleştirdi. Ancak 10 Aralık'ta yazılan mektuba yönetim cevap vermedi. Mektubu İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından paylaştı.
Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un kaleme aldığı mektupta, CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı belirtildi. Mektupta imzası olmasa da Yalova milletvekili Özcan Özel'in de vekiller ile beraber hareket ettiği iddia edildi.
"İKTİDARA KENDİ BAŞIMIZA GELMELİYİZ"
Vekiller, parti yönetimine yazdıkları mektupta, CHP'nin yeni dostlarla değil kendi başına iktidara gelmesi gerektiğini dile getirdi. 2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında yapılan anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istendi. Terör ile arasına mesafe koymayan HDP ile ilişkilerin geliştirilmesi eleştirildi.
3 VEKİL İSTİFA MI EDECEK?
CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edildi.