Muharrem İnce 1 Mart’ta partisini kuruyor! İşte İnce’nin partisine katılacak isimler

Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un kaleme aldığı mektupta, CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı belirtildi. Mektupta imzası olmasa da Yalova milletvekili Özcan Özel'in de vekiller ile beraber hareket ettiği iddia edildi.

"İKTİDARA KENDİ BAŞIMIZA GELMELİYİZ"

Vekiller, parti yönetimine yazdıkları mektupta, CHP'nin yeni dostlarla değil kendi başına iktidara gelmesi gerektiğini dile getirdi. 2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında yapılan anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istendi. Terör ile arasına mesafe koymayan HDP ile ilişkilerin geliştirilmesi eleştirildi.