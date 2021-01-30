Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşısı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı | Video
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.
GÜNDEM AA
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Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.
Devletimiz var olsun. pic.twitter.com/7s6tQFI0kl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2021