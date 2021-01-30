30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşısı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşısı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki 'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşısı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı | Video

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA