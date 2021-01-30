CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

ÖZEL'E ÇELEBİ'DEN SERT TEPKİ: MENEMEN'İ KİM SATTI?

CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.







Son yaşananların ardından CHP'de taciz ve tecavüz skandalları sonrasında bir istifa depreminin yaşanması partide yeni krizlerin ortaya çıkma olasılığını da güçlendiriyor.





AK PARTİLİ TURAN: 'SARAY KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA'

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'deki 'Saray' siyasetini eleştiren bir tweet attı. Turan, Mehmet Ali Çelebi'nin bu twetini alıntılayarak, "Saray kadar taş düşsün başınıza!" dedi. Turan, mesajında şunları ifade etti:

"Başlarına saksı düşse "saray" dan bilecek kadar düzeysiz bir siyaset örneği! "Saray" operasyon yapacak olsa 11 yılda 10 seçim kaybeden adamın Genel Başkanlığının devamı için çalışır. Oraya buraya laf yetiştireceğinize halinize bakın, siyaset üretin. Saray kadar taş düşsün başınıza!"