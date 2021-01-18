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CHP'de Muharrem İnce paniği: Köprüler yıkıldı! Süreç işliyor
1 Mart’ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP’den bir ''partide kal'' çağrısı daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi. Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart’a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek. İşte A Haber'in özel haberi...
1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den bir ''partide kal'' çağrısı daha geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.
Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.