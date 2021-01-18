CHP'de Muharrem İnce paniği: Köprüler yıkıldı! Süreç işliyor

1 Mart’ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP’den bir ''partide kal'' çağrısı daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi. Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart’a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek. İşte A Haber'in özel haberi...

1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den bir ''partide kal'' çağrısı daha geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.

Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.