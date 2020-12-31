Aylin Sözer cinayetinde şoke eden gelişme! 260 bin TL göndermiş

AKLI BAŞINDA DEĞİLMİŞ!

Şüpheli Kemal Ayyıldız dün gerçekleşen sorgusunda, son 3-4 aydır metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyi kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay günü Aylin Sözer beni karşıladı. Ben kendisine 'Manisa'ya eşimin ve çocuklarımın yanına gideceğim' dedim. O sırada çıldırdı, bana bağırmaya başladı. Ben de bağırmaya başladım. Ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başladım. Mutfaktan bana bir ses geldi. Çekmeceyi açtığını gördüm. Oradan bıçak aldı geldi. Kapının üst kilidini açtım. Sonrasında bana bıçak salladı. Ben de kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım. Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Panikledim. Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum.