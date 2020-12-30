Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Ali Erbaş, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilişi bizleri derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız."