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İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine tepki

Başkanı , akademisyen cinayetine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altun, “Sürecin yakın takipçisi olacağız” dedi.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020
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İletişim Başkanı Altun’dan Aylin Sözer cinayetine tepki

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından yakılarak katledilen akademisyen Aylin Sözer cinayetine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Altun, şunları ifade etti:

"Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Başımız sağolsun."

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