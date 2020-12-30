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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü isimler Aylin Sözer’in katledilmesine sessiz kalmadı! ‘Yeter yeter yeter!’ Ünlü isimler Aylin Sözer’in katledilmesine sessiz kalmadı! ‘Yeter yeter yeter!’
Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi Kemal Belde tarafından boğazı kesilip yakılarak öldürüldü. Sözer'in katledilmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken ünlü isimler de yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:17
Öğretim üyesi Aylin Sözer, İstanbul Maltepe'de emniyetin ulaştığı bazı kaynaklarca "eski sevgili" olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından vahşice katledildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Katil zanlısının, Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.
ÜNLÜ İSİMLER TEPKİLERİNİ PAYLAŞTI
Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
ALİŞAN
"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."
ASLIHAN GÜRBÜZ
"Bu ülkede bir kadın yakılarak öldürüldü."