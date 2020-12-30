Aylin Sözer'i nasıl öldürdüğünü anlattı! Katil Kemal Ayyıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

MESAJ ATTIM

Zanlı Kemal Ayyıldız mahkemedeki savunmasını, "Ben Aylin'in asistanı Serkan'ı tanıyorum. Bizim duygusal yakınlığımı kardeşi Nilay ve kuaförü Coşkun biliyor. Aylin'in oğlu ve birkaç samimi arkadaşı da biliyordu. Olay günü Serkan'a mesajları ben attım. Mesajları atarken Aylinmişim gibi yaptım. Ben Aylin'e kızdığım için 2011 yılında gidip evlendim. Bana boşandığını söyleyince ve ben de evli olunca kavga ettik. Bilinçli ve kasti olarak bir eylemde bulunmadım. Zaten biletimi alıp buradan gidecektim. Aylin'e zarar vermek istemedim. Onunla 11 yıl geçirdim. Eşim Manisa'dadır ve gönül bağımız yoktur. Çocuklar için birlikteyiz. Eşim Aylin'i tanımaz. Çok pişmanım. Boynum adalete karşı kıldan incedir" sözleriyle bitirdi.

BAŞSAVCILIKTAN BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Başsavcılık basın açıklamasında evdeki yangının söndürülmesiyle ilgili olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafınsan incelemelerin yapıldığını, gerekli materyallerin görevli kolluk kuvvetleri tarafından incelenmek üzere muhafaza edildiğini, adli muayenesi yapılan cesetin klasik otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini belirtti.