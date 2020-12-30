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Son dakika: Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız adliyeye sevk edildi

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 13:03
Son dakika haberi... Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i evinde feci şekilde öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

Maltepe'de dün akademisyen Aylin Sözeri, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü.

Olay sonrası olayın yaşandığı evde gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İfade işlemleri tamamlanan Kemal Ayyıldız Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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