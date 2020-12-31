İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gece saat 03.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü.
Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
4,3 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında çarşamba günü saat 16.40'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin şiddeti 4.3 olarak duyurulurken İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ayrıca, depremin 5.18 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.
KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından da İzmir'in birçok yerinde hissedilen depreme ilişkin açıklama geldi. Kandilli, depremin merkez üssünün Akdeniz'in Oniki Adalar açıklarında meydana geldiğini bildirirken şiddetini 4.4, derinliğini 14.1 km olarak kamuoyuna duyurdu.
SON DEPREMLER