İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler

4,3 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında çarşamba günü saat 16.40'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, depremin şiddeti 4.3 olarak duyurulurken İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ayrıca, depremin 5.18 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.