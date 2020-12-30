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İstanbul’da Aylin Sözer’i öldüren Kemal Delbe’nin binaya giriş anı kamerada! Katil zanlısı adliye sevk edildi

’de üniversite öğretim görevlisi 'i öldüren ’nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Kemal Delbe daha sonra binaya girerken saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Delbe’nin üzerinden de Aylin Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre katil Kemal Delbe'nin sorgusu tamamlandı. Kemal Delbe sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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'de üniversite öğretim görevlisi (48)'in boğazını keserek öldüren 'ın öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor.

Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

İstanbul’da Aylin Sözer’i öldüren Kemal Delbe’nin binaya giriş anı kamerada! İSTANBUL’DA AYLİN SÖZER’İ ÖLDÜREN KEMAL DELBE’NİN BİNAYA GİRİŞ ANI KAMERADA!

2 SUÇ KAYDI DAHA ÇIKTI

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın, yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.

SORGU TAMAM! ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre katil zanlısının sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da Aylin Sözer’i öldüren Kemal Delbe adliye sevk edildi İSTANBUL’DA AYLİN SÖZER’İ ÖLDÜREN KEMAL DELBE ADLİYE SEVK EDİLDİ

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları,

akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

POLİS HER DETAYI SORUŞTURUYOR

Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Kemal Ayyıldız tek kişilik bir hücreye konuldu. Polis, Ayyıldız'ın cep telefonu kayıtları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye alırken, olayın nasıl olduğunu ve nedenini çözmek için çalışmaları sürdürüyor.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal Ayyıldız'ın, Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor.

Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.

AİLE BAKANI: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı, en ağır ceza için davanın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİLİK MELEĞİYDİ"

Sözer'in görev yaptığı 'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i, 29 Aralık 2020 Salı günü (Bugün) öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ Ailesi'nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI GÜL: YARGI GEREKENİ YAPACAKTIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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