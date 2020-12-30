Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ Ailesi'nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."