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Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü! Aylin Sözer Çapan cinayetinde dikkat çeken detay!

Son dakika haberi... İstanbul 'de Kemal D. isimli şüpheli, olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi 'in üzerine döktükten sonra ateşe verdi. Çıkan yangında öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek. Öte yandan hayattan kopartılan Aylin Sözer Çapan'ın bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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'de ikamet eden öğretim görevlisi tarafından üzerine dökülerek yakıldı. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu KADIN ŞİDDETİNİN SON KURBANI OLAN AYLİN SÖZER'İN O SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞU FARK EDİLDİ

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti.

Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.

AYLİN SÖZER CİNAYETİNDE SON DAKİKA... POLİS EKİPLERİNE DE SALDIRDI

Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

DELBE'NİN ÜZERİNDE SÖZER'E AİT ALTIN KOLYELER ÇIKTI

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.

Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İki gün boyunca kadını evinde alıkoyduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğine getirilecek. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

PANİK KAMERALARA YANSIDI

Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. 'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.

Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Kurumu'na gönderilecek.

YÜREK BURKAN DETAY!

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

AYLİN SÖZER CİNAYETİNE GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN TEPKİ

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi sonrası görev yaptığı üniversiteden tepki açıklaması yapıldı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada kadın cinayetlerine tepki gösterilerek "Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir" denildi.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Öteyandan Maltepe Kaymakamlığı, öğretim üyesi Aylin Sözer'in bıçaklanarak öldürülüp ardından yakılması olayının zanlısının gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.

Maltepe Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "29 Aralık 2020 günü Maltepe ilçesinde meydana gelen kasten öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı K.A.'nin A.S. isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde K.A.'nin A.S. isimli kadın şahsı öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs K.A. gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Tahkikat işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da dehşet! Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i eski sevgilisi Kemal Delbe yakarak öldürdü İSTANBUL’DA DEHŞET! ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYLİN SÖZER'İ ESKİ SEVGİLİSİ KEMAL DELBE YAKARAK ÖLDÜRDÜ

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