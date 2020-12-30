Aylin Sözer cinayetinde flaş gelişme! Kan izi olan yırtık ve kirli eldivenler bulundu

2011 YILINDA İLK DEFA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Şüpheli Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için Yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı. Sen çocuklarını değil eşini görmeye gidiyorsun diyerek kıskançlık yaptı. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." dedi.