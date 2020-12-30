Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay! Kemal Delbe'nin ifadesi ortaya çıktı





2019'DA İZLERİNİ SİLMEK İSTEMİŞ!

İddiaya göre; Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Metro inşaatında bir dönem işçi olarak çalıştığı belirtilen Delbe, Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla "Ayyıldız" olarak değiştirdiği de öğrenildi.