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Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay! Kemal Delbe'nin ifadesi ortaya çıktı

’da yaşanan ve ’yi kahreden cinayetinde kan donduran detay. Öğretim görevlisi Aylin Sözer’in olduğu iddia edilen cani 'nin sözleri dehşete düşürdü.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay! Kemal Delbe'nin ifadesi ortaya çıktı

'da öğretim görevlisi olan 'in olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledilmesine ilişkin kan donduran detaylar tespit edildi.

'den 'yi yasa boğan haberin gelmesi üzerine hızla ayrıntıları ortaya çıkarılan vahşetin her bir anı görenlerin, duyan ve okuyanların adeta yüreğini sızlattı.

BOĞAZINA BIÇAĞI SAPLAYIP KESTİ VE YAKTI!

İstanbul Maltepe'de öğretim üyesi bir kadın, inşaat işçisi tarafından vahşice öldürülerek katledildi. Eski sevgilisi olduğunu iddia eden 32 yaşındaki isimli şahıs öğretim görevlisi Aylin Sözer'i (48) boğazından bıçaklayarak öldürdü ve cesedini yaktı. Ancak bu yaşananar dahi vahşi cinayetin sadece görünen bilgileriydi. İşte diğer detaylar;

"TARTIŞTIK BEN DE KESTİM!"

Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.


O GECE ONLİNE DERS VERECEKTİ

Sözer, 'dan bir paylaşım yapmıştı ve katledildiği günün gecesi 20.00'de gerçekleştireceği "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitime hazırlanıyordu.

KAPIYA YIĞINAK YAPTI

Çarpıcı detayların bir diğeri de anından hemen öncesindeki dakikalara ait; İddiaya göre; Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den istedi ve tartıştılar. Kadını kapıya yığınak yaparak evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, onun boğazını kestim. Sonra Aylin Sözer'in cesedini yaktım" dedi.

SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ!

Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Delbe, internetten tanıştığı Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu, iddia etti. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği de öğrenildi.


2019'DA İZLERİNİ SİLMEK İSTEMİŞ!

İddiaya göre; Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Polisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. inşaatında bir dönem işçi olarak çalıştığı belirtilen Delbe, Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla "Ayyıldız" olarak değiştirdiği de öğrenildi.


EMİNE ERDOĞAN'DAN TEPKİ: EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Başkan 'ın eşi , cinayete sert tepki gösterdi: "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

OKTAY: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Delbe'nin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılmıştı. Delbe'nin tek kişilik bir hücreye konduğu öğrenildi.

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