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Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya mahkemeden şok! Talebi reddedildi

Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu 'ya şok. Dayakçı Küçükkaya, geçen yıl boşandığı eşi ’nin sosyal medya paylaşımı yaparak tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden korunma istedi. Mahkeme dayakçı İsmail Küçükkaya'nın talebini “Paylaşım şiddet tanımına uymuyor” diyerek reddetti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya mahkemeden şok! Talebi reddedildi

Öğretmen 'nin, Fox TV sunucusu 'ya kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açtığı boşanma davasını ilk kez SABAH duyurmuştu.

Demirci, Küçükkaya'ya 1 milyon 200 bin liralık tazminat davası açmış, taraflar daha sonra anlaşmalı boşanmıştı. Ancak boşanma sonrası eski karıkoca birbirleri aleyhinde yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemeden korunma talebinde bulunmuş, mahkeme de tarafların korunmasına karar vermişti.

İddiaya göre Küçükkaya; Demirci'nin 30 Ekim'de 'da yaptığı paylaşım sonrası onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek 3 aylık yeni bir korunma kararı verilmesini istedi.

Ancak mahkeme Küçükkaya'nın bu talebini "O yazı yasada tanımlanan şiddet tanımına uymamakta, eleştiri ve hak arama mahiyetindedir" diyerek reddetti. Küçükkaya bu karara şu sözlerle itiraz etti: "Bir kullanıcı, 'Eski eşin olacak adam adinin tekiymiş', başka biri de, 'İsmail denen şahıstan tiksiniyorum' gibi hakaret içerikli yorumlar yapmıştır. Demirci sessiz kalmıştır. Verilen ret kararı yasaya aykırıdır."
Mahkeme, Küçükkaya'nın itirazını da reddetti.

'BENİM ZORLU MÜCADELEM ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "...beni ve yakınlarımı gerçekleri anlatırsam tazminat davalarına boğmakla tehdit eden İsmail Küçükkaya hakkında aldırdığım korunma kararı devam etmektedir. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı için yapmış olduğum röportaj sebebiyle 100 bin liralık tazminat davası açmıştır. Mücadelemin çok zor olacağını biliyordum. Benim hak arayışım artık örnek teşkil etmektedir."

Eda Demirci katıldığı bir yayında "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." demişti.

MEDYA SUS PUS OLDU!

İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...

Eda Demirci "Her gün hak, hukuk ve adaletten bahseden medya burada sus pus oldu. Çekindiler, böyle olunca olay çok farklı boyutlara taşındı." dedi.

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