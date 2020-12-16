Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya mahkemeden şok! Talebi reddedildi

Ancak mahkeme Küçükkaya'nın bu talebini "O yazı yasada tanımlanan şiddet tanımına uymamakta, eleştiri ve hak arama mahiyetindedir" diyerek reddetti. Küçükkaya bu karara şu sözlerle itiraz etti: "Bir kullanıcı, 'Eski eşin olacak adam adinin tekiymiş', başka biri de, 'İsmail denen şahıstan tiksiniyorum' gibi hakaret içerikli yorumlar yapmıştır. Demirci sessiz kalmıştır. Verilen ret kararı yasaya aykırıdır."

Mahkeme, Küçükkaya'nın itirazını da reddetti.