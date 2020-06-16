Kadınlar dayakçı İsmail Küçükkaya için ayaklandı!
Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, önceki gün kendisine şiddet uygulayan sözde kadın hakları savunucusu eski eşi İsmail Küçükkaya’nın maskesini düşürdü, hemcinsleri de sosyal medyayı ayağı kaldırıp ona sahip çıktı.
Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın, evlilikleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci'nin önceki gün Youtube'da anlattıkları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Demirci'nin GÜNAYDIN'da da detaylarıyla yayınlanan röportajında yaptığı "İsmail hayatımı elimden aldı, üzüntüden kanser oldum" açıklamaları, herkesi üzdü.
'YİNE SUSTURULDUM'
Kadınlardan gelen destek mesajları sonrası Demirci sosyal medyada yeni bir açıklama daha yaptı. Küçükkaya'nın psikolojik şiddetinin devam ettiğini dile getiren Demirci, "Dava sürecinde gizlilik kararı sebebiyle susturuldum. Yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan Küçükkaya özür dilemek yerine üç ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı sebebiyle yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.
'EDA DEMİRCİ SENİNLEYİZ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da attığı tweet'le Eda Demirci'nin yanında olduğunu dile getirdi: "Sadece neye hizmet ettiğine ve hangi tarafta olduğuna bakarak kadınları ve acılarını istismar edenlerden değiliz. Eda Demirci seninleyiz."
HANİ NEREDE TARAFSIZ GAZETECİLİK!
Öte yandan her fırsatta tarafsız gazetecilikten bahseden İsmail Küçükkaya, eski eşinin açıklamalarının yayınlanmasının ardından dünkü yayınında SABAH'ı yok sayarak tutarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN KÜÇÜKKAYA'YA TEPKİ
BÜYÜK KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NİYE SUSUYORSUNUZ?
Eda Demirci'ye, dünkü açıklamalarından sonra kadınlardan büyük destek geldi. Birçok kullanıcı da Twitter'da TT olan Küçükkaya'ya nefret kustu. İşte o mesajlardan bazıları:
Şiddeti uygulayan Küçükkaya olunca neden susuyoruz?
Fenomencikler, büyük kadın savunucuları, adalet arayanlar hayırdır, niye üç maymunu oynuyorsunuz?
Kadına şiddetin, hakaretin, aldatmanın, hiçbir siyasi partiyle alakası yoktur.
Küçükkaya'nın eşinin boğazını mı kesmesini bekliyorsunuz? Sırf muhalif gazeteci, yıpranmasın diye bu sessizlik.
Egosunu insanlığına tercih eden iğrenç adamlar ekranda olmamalı.
Gücün buna yetiyor değil mi? Ekranlarda seni görmek istemiyoruz.
Ahlak bekçiliği yapan Küçükkaya'ya bak sen.
Teşhir edildin rezil mahluk.
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