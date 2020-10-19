İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eşi Eda Demirci: Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu
FOX TV’nin algı operatörlerinden olan İsmail Küçükkaya tarafından şiddete maruz kalan eşi Eda Demirci, “Susmaları için herkesi aramış. Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu.” diyerek gerçekleri tek tek anlattı.
Geçtiğimiz aylarda Eda Demirci, eski eşi FOZ TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddetine maruz kaldığını söylemiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası tüm Türkiye Küçükkaya'ya büyük tepki göstermişti.
"MAGAZİNCİLERİ TEK TEK ARAMIŞ"
İsmail Küçükkaya'nın şiddetine maruz kalan Eda Demirci, "Susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış." ifadelerini kullandı.
ATATÜRK'Ü BİLE KULLANDI
Eda Demirci, "Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." diye konuştu.
Eda Demirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar…
"Kimsenin babası elinde kalıcı değil. Şu an elinde güç olanlar kızlarına koruyabilirler kızlarına sahip de çıkabilirler. Ama bu her zaman baki değil babanızı kaybedebilirsiniz. Kendi çocuklarını başlarına gelmeyeceğini bilemezler.
BİZ YANLARINDA OLACAĞIZ
Ben ve benim gibi kadınlar onların kendi çocukları içinde bu mücadeleyi veriyoruz aslında. Bir gün onlar yanlarında olmayacak belki ama biz yanlarında olacağız. Yanlarında bizim gibi kadınlar olacak.
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ADALETTEN BAHSEDEN MEDYA SUS PUS OLDU
Her gün hak, hukuk, adalet ve eşitlikten bahseden medya burada sus pus oldu. Bu durumdan epey çekindiler. Bunu tek medya gösterince çok farklı boyutlara taşındı. O kişinin adını anmak istemiyorum. Küçücük bile olsa üzülmek istemiyorum.
"ONLARDA BANA ŞİDDET UYGULAMIŞ OLDU"
Hayatım boyunca benim değerlerime yakın gördüğüm kendimden gibi gördüğüm fikir olarak daha yakın bulduğum medya aynı durumu ortaya koydu. Taraflı oldular, haberi görmezden geldi küçük bir yer bile vermediler. Destek olan haberler yaptılar ve onlarda bana bir nevi şiddet uyguladılar. Algı yaratarak başka tarafa çektiler.
"BENİM ŞAHİDİM DE VAR DELİLİM DE VAR"
Ben bunların tüm sonuçlarını göze alarak konuştum ve bana tazminat davası açıldı. Ben konuşarak bana düşen görevi yerine getirdim ve bu sorumluluğu üzerimden atmış oldum. Kendime ve kadınlara olan sorumluluk olarak düşündüm bunu. Ben ayrıldığımda 49 kiloydum şu an 60 kiloyum. Bana travma yaşatmışlar. O süreçte bir de gizlilik kararı vardı. Benim 4 tane şahidim de var delilim de var. Sağlık sorunlarım sebebiyle anlaşmak zorunda kaldım. Ne zaman konuştuğunu sorgulamak bana çok yanlış geliyor.
"ATATÜRK'Ü BİLE KULLANDI"
Susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı."