Eda Demirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar…

"Kimsenin babası elinde kalıcı değil. Şu an elinde güç olanlar kızlarına koruyabilirler kızlarına sahip de çıkabilirler. Ama bu her zaman baki değil babanızı kaybedebilirsiniz. Kendi çocuklarını başlarına gelmeyeceğini bilemezler.

BİZ YANLARINDA OLACAĞIZ

Ben ve benim gibi kadınlar onların kendi çocukları içinde bu mücadeleyi veriyoruz aslında. Bir gün onlar yanlarında olmayacak belki ama biz yanlarında olacağız. Yanlarında bizim gibi kadınlar olacak.