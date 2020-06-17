Dayakçı İsmail Küçükkaya gündemden düşmüyor!

Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya gündemden düşmüyor.

İki gündür sosyal medyada devam eden tepkiler sonrası bir de 'FOX gerekeni yap' diye kampanya başlatıldı. Dün de tepkiler dinmedi. Bu kez de Küçükkaya'ya en ufak bir tepki göstermeyen kanalına karşı sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

İşte Küçükkaya'ya verilen o tepkilerden bazıları…











KADINLAR AYAKLANMIŞTI

Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, önceki gün kendisine şiddet uygulayan sözde kadın hakları savunucusu eski eşi İsmail Küçükkaya'nın maskesini düşürdü, hemcinsleri de sosyal medyayı ayağı kaldırıp ona sahip çıktı.







Eda Demirci'ye, dünkü açıklamalarından sonra kadınlardan büyük destek geldi. Birçok kullanıcı da Twitter'da TT olan Küçükkaya'ya nefret kustu. İşte o mesajlardan bazıları:

Şiddeti uygulayan Küçükkaya olunca neden susuyoruz?

Fenomencikler, büyük kadın savunucuları, adalet arayanlar hayırdır, niye üç maymunu oynuyorsunuz?

Kadına şiddetin, hakaretin, aldatmanın, hiçbir siyasi partiyle alakası yoktur.

Küçükkaya'nın eşinin boğazını mı kesmesini bekliyorsunuz? Sırf muhalif gazeteci, yıpranmasın diye bu sessizlik.

Egosunu insanlığına tercih eden iğrenç adamlar ekranda olmamalı.

Gücün buna yetiyor değil mi? Ekranlarda seni görmek istemiyoruz.

Ahlak bekçiliği yapan Küçükkaya'ya bak sen.

Teşhir edildin rezil mahluk.

Sabah