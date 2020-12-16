16 Aralık 2020, Çarşamba
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İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020
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İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Daha önceden tespit edilen çok sayıda farklı adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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