İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Daha önceden tespit edilen çok sayıda farklı adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.